Путин и тульский губернатор Миляев обсудили стратегию по повышению рождаемости

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым заявил, что региону необходимо уделить особое внимание повышению рождаемости. Во время доклада глава региона рассказал, что власти выстроили стратегию развития под названием «Тульская область — территория семейного счастья».

По словам Миляева, её главная задача — укрепление традиционных семейных ценностей, поддержка семей с детьми и формирование положительного отношения к многодетности. Он также отметил, что в области работают над созданием комфортной городской среды для жителей всех возрастов, чтобы у людей было желание создавать семьи, воспитывать детей и оставаться жить в регионе. Выслушав доклад, Владимир Путин заметил, что для Тульской области эта работа имеет особое значение из-за невысоких демографических показателей.

«Это для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости», — сказал президент.

В ответ Миляев согласился с оценкой главы государства, отметив, что показатель действительно «очень скромный» и именно поэтому власти региона делают ставку на поддержку семей и улучшение демографической ситуации.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе президент России Владимир Путин продолжит серию рабочих мероприятий с федеральными и региональными властями. В графике главы государства запланировано совещание с членами правительства, на котором будут обсуждаться текущие вопросы.