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Регион
5 июля, 11:26

Путин на предстоящей неделе проведёт совещание с правительством

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт совещание с членами правительства, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

По его словам, в рабочем графике главы государства запланировано обсуждение текущих вопросов с кабмином. Кроме того, Владимир Путин продолжит работу с регионами, уделяя внимание взаимодействию с субъектами страны.

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Ранее глава государства провёл совещание, посвящённое вопросам проведения специальной военной операции. Встреча продолжалась более часа. Президент заслушал доклады командующих группировками войск, задействованных в зоне СВО. Отмечалось, что с начала года российские войска освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии.

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Николь Вербер
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