Путин на предстоящей неделе проведёт совещание с правительством
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Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт совещание с членами правительства, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
По его словам, в рабочем графике главы государства запланировано обсуждение текущих вопросов с кабмином. Кроме того, Владимир Путин продолжит работу с регионами, уделяя внимание взаимодействию с субъектами страны.
Ранее глава государства провёл совещание, посвящённое вопросам проведения специальной военной операции. Встреча продолжалась более часа. Президент заслушал доклады командующих группировками войск, задействованных в зоне СВО. Отмечалось, что с начала года российские войска освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии.
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