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3 июля, 21:53

Песков раскрыл продолжительность совещания Путина о ходе СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Совещание президента России Владимира Путина по вопросам проведения специальной военной операции продолжалось более одного часа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча прошла на одном из командных пунктов в зоне СВО. Участники совещания обсуждали текущую обстановку на линии соприкосновения и перспективные задачи.

«Совещание продолжалось более часа», — поделился Песков.

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Ранее Владимир Путин заслушал доклады командующих группировками войск, задействованных в зоне специальной военной операции. Глава государства также отметил, что с начала года российские войска освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Кроме того, Путин охарактеризовал освобождение Константиновки как важный этап на пути к славянско-краматорскому узлу обороны ВСУ. Президент также предупредил о расширении зоны безопасности в ответ на удары украинских формирований по российской инфраструктуре.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Антон Голыбин
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