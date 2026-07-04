Песков раскрыл продолжительность совещания Путина о ходе СВО

Совещание президента России Владимира Путина по вопросам проведения специальной военной операции продолжалось более одного часа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча прошла на одном из командных пунктов в зоне СВО. Участники совещания обсуждали текущую обстановку на линии соприкосновения и перспективные задачи.

«Совещание продолжалось более часа», — поделился Песков.