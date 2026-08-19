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Регион
19 августа, 12:50

Путин: Срок погашения бюджетных кредитов регионам перенесут за 2030 год

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Региональные бюджеты получат дополнительную поддержку за счёт переноса сроков погашения бюджетных кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года», — сказал Путин.

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Ранее президент заявил, что инвестиции в России следует прежде всего направлять в проекты, ориентированные на внутренний спрос и технологическое развитие. Среди приоритетов глава государства назвал цифровизацию и платформизацию отраслей, модернизацию ЖКХ, а также развитие транспортной инфраструктуры — морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог.

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Александра Мышляева
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