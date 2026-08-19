Путин: Срок погашения бюджетных кредитов регионам перенесут за 2030 год

Региональные бюджеты получат дополнительную поддержку за счёт переноса сроков погашения бюджетных кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года», — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что инвестиции в России следует прежде всего направлять в проекты, ориентированные на внутренний спрос и технологическое развитие. Среди приоритетов глава государства назвал цифровизацию и платформизацию отраслей, модернизацию ЖКХ, а также развитие транспортной инфраструктуры — морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог.