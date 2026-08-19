Путин объяснил, куда нужно направлять инвестиции для развития экономики России
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Инвестиции в России следует в первую очередь направлять в проекты, рассчитанные на внутренний спрос и технологическое развитие страны. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча 19 августа посвящена структурным изменениям в экономике до 2030 года.
«Подчеркну — важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики», — сказал президент.
Отдельное внимание глава государства призвал уделить инфраструктуре городов и посёлков. В числе приоритетов он назвал модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Также, по словам Путина, вложения необходимы в строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог.
Тема нового инвестиционного цикла поднималась ещё в июле. Тогда президент говорил, что его запуск должен стимулировать структурные изменения в российской экономике. Он заявлял о необходимости запустить в России новый инвестиционный цикл.
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