Путин объяснил, куда нужно направлять инвестиции для развития экономики России

Инвестиции в России следует в первую очередь направлять в проекты, рассчитанные на внутренний спрос и технологическое развитие страны. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча 19 августа посвящена структурным изменениям в экономике до 2030 года.

«Подчеркну — важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики», — сказал президент.

Отдельное внимание глава государства призвал уделить инфраструктуре городов и посёлков. В числе приоритетов он назвал модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Также, по словам Путина, вложения необходимы в строительство и ремонт морских и речных портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог.

Тема нового инвестиционного цикла поднималась ещё в июле. Тогда президент говорил, что его запуск должен стимулировать структурные изменения в российской экономике. Он заявлял о необходимости запустить в России новый инвестиционный цикл.