Путин заявил о возможностях Калининградской области для привлечения инвестиций

Инвестиционные перспективы Калининградской области остаются значительными и продолжают расширяться за счёт развития ключевых отраслей экономики. Такую оценку региону дал президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю 80-летия области. Послание главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

«Сегодня Калининградская область обладает серьёзным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций. Здесь успешно осуществляются масштабные проекты в сфере промышленности и сельского хозяйства, транспорта, строительства и инфраструктуры, туризма и санаторно-курортного дела», — говорится в поздравлении.

Особое внимание в обращении уделено историко-культурному наследию региона, разнообразию природных ландшафтов, а также трудолюбию и гостеприимству жителей. Параллельно с запуском современных производств в области продолжается работа по сохранению культурного и духовного достояния Янтарного края и развитию образовательных, просветительских и творческих инициатив.

Отдельным пунктом президент отметил присвоение Музею Мирового океана статуса особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. Завершая обращение, Владимир Путин пожелал жителям региона здоровья, благополучия и новых успехов на благо Калининградской области и всей страны.

Ранее президент России Владимир Путин провёл оперативное очное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Ключевой темой обсуждения стало социально-экономическое развитие Калининградской области.