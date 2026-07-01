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1 июля, 11:12

Путин обсудил с Совбезом социально-экономическое развитие Калининграда

Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча состоялась в очном формате.

Как сообщается на сайте Кремля, основным вопросом повестки стало социально-экономическое развитие Калининградской области. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента, руководство Совета Безопасности, силовых и внешнеполитических ведомств, а также вице-премьер Татьяна Голикова, полпред в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Алексей Беспрозванных.

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Ранее президент Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности в формате видеоконференции, обозначив две основные темы: обеспечение внутренней безопасности и развитие отношений с ближайшими соседями. На встрече присутствовали руководители правительства, парламента, силовых и внешнеполитических ведомств.

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Анастасия Никонорова
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