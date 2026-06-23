«Минуты до стратегического удара»: В ГД раскрыли единственный способ защитить Калининград
Депутат Колесник: Для защиты Калининграда нужен ядерный удар по столицам ЕС
Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является ядерный удар по столицам стран Евросоюза. По его словам, других вариантов из-за геополитического положения региона не существует.
Парламентарий пояснил, что при массированной атаке беспилотников Россия будет вынуждена применить тактическое ядерное оружие. Переход к стратегическому, по его оценке, займёт не часы, а минуты.
Депутат напомнил, что президент Владимир Путин уже чётко обозначил позицию: в ответ на любую угрозу региону будет использован весь арсенал средств. Колесник подчеркнул, что противник не оставляет России иного выбора.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее заявлял, что в НАТО должны продемонстрировать России способность «проникнуть» в Калининградскую область, которую он назвал «небольшой крепостью». По его словам, у альянса есть средства для нейтрализации российских баз, систем ПВО и ракетных комплексов в эксклаве при такой необходимости. В Москве на эти слова отреагировали жёстко: замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможности НАТО захватить Калининград равны нулю, а любые попытки заблокировать регион приведут к тяжёлым последствиям для альянса. Эксперты также сочли заявления литовского министра истерикой и безрассудным шагом на фоне внутреннего кризиса в стране.
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