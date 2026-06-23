«Минуты до стратегического удара»: В ГД раскрыли единственный способ защитить Калининград

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является ядерный удар по столицам стран Евросоюза. По его словам, других вариантов из-за геополитического положения региона не существует.

Парламентарий пояснил, что при массированной атаке беспилотников Россия будет вынуждена применить тактическое ядерное оружие. Переход к стратегическому, по его оценке, займёт не часы, а минуты.

Депутат напомнил, что президент Владимир Путин уже чётко обозначил позицию: в ответ на любую угрозу региону будет использован весь арсенал средств. Колесник подчеркнул, что противник не оставляет России иного выбора.