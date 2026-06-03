Китайские аналитики обратили внимание на необычно жёсткую позицию президента России Владимира Путина в ответ на угрозы, исходящие от Литвы в адрес Калининграда. Глава литовского МИД Кястутис Будрис, напомним, высказал идею о необходимости сил НАТО прорваться в российский регион и уничтожить там военные объекты. Как сообщает китайское издание NetEase, Путин отреагировал на эти заявления резким предупреждением, заявив, что Россия обладает всеми необходимыми средствами для нейтрализации любой агрессии против Калининграда.

Китайские наблюдатели отмечают, что такая прямолинейная и жесткая риторика не характерна для Путина, который обычно предпочитает более дипломатичный тон, в отличие от других российских политиков. По мнению экспертов, столь сильная реакция могла быть вызвана тем, что литовский министр пересёк «красную линию» своими высказываниями, учитывая стратегическое значение Калининграда для России и её ранее озвученную позицию по защите эксклава.

Даже внутри Литвы многие политики и дипломаты выразили несогласие с министром, считая его слова чрезмерными и способными спровоцировать Россию, а президент Гитанас Науседа назвал заявление Будриса «не самым удачным».

Напомним, ранее Кястутис Будрис заявил, что НАТО должно прорваться в Калининград и «сравнять с землёй» базы РФ. По его словам, Североатлантический альянс имеет средства для нейтрализации российских систем ПВО и ракетных комплексов в регионе, если возникнет такая необходимость. Позже прибалтийскому дипломату пришлось оправдываться за свои слова. В Совфеде, к слову, назвали его заявление одиозным.