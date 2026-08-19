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19 августа, 12:44

Путин назвал рост инвестиций главным условием развития экономики России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Повышение инвестиционной активности является главным условием дальнейшего роста российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Основное здесь — это повышение инвестиционной активности», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, с 2019 по 2024 год объём вложений в основной капитал в России увеличился более чем на 40%.

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Значительную роль в этом росте сыграли крупные инфраструктурные и промышленные проекты. Президент отдельно выделил химическую промышленность, металлургию, добычу полезных ископаемых, а также нефте- и газохимию. Многие из реализованных проектов были ориентированы прежде всего на экспорт.

Развитие инвестиционной активности остаётся одной из ключевых экономических задач властей. В июне Путин уже обсуждал с правительством меры по её поддержке и запуску нового инвестиционного цикла.

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Ранее Путин называл обеспечение стабильно высоких темпов и качества экономического роста одной из долгосрочных задач России. Тогда же президент говорил о механизмах поддержки инвестиций в инфраструктуру и приоритетные отрасли.

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Марина Фещенко
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