Путин назвал рост инвестиций главным условием развития экономики России

Повышение инвестиционной активности является главным условием дальнейшего роста российской экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Основное здесь — это повышение инвестиционной активности», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, с 2019 по 2024 год объём вложений в основной капитал в России увеличился более чем на 40%.

Значительную роль в этом росте сыграли крупные инфраструктурные и промышленные проекты. Президент отдельно выделил химическую промышленность, металлургию, добычу полезных ископаемых, а также нефте- и газохимию. Многие из реализованных проектов были ориентированы прежде всего на экспорт.

Развитие инвестиционной активности остаётся одной из ключевых экономических задач властей. В июне Путин уже обсуждал с правительством меры по её поддержке и запуску нового инвестиционного цикла.

Ранее Путин называл обеспечение стабильно высоких темпов и качества экономического роста одной из долгосрочных задач России. Тогда же президент говорил о механизмах поддержки инвестиций в инфраструктуру и приоритетные отрасли.