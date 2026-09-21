Собянин обозначил главную задачу Москвы

Москва должна без паники реагировать на нынешние экономические вызовы и продолжать развитие. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на пленарной сессии Московского финансового форума.

По его словам, текущие показатели городской экономики нельзя назвать простыми. При этом ситуация, подчеркнул градоначальник, остаётся далёкой от критической.

«Поэтому вопрос, который сегодня стоит, — это формирование не только бюджета, стратегии, видения развития нашей страны, и главная задача наша — самих себя не закапывать, не пугать, спокойно развиваться, спокойно решать вопросы и отвечать на те вызовы, которые есть», — сказал Собянин.

Он отметил, что в нынешних условиях особенно важно не ограничиваться текущими бюджетными решениями, а сохранять долгосрочное понимание того, как должна развиваться столица.

Москва при этом остаётся крупнейшим экономическим центром страны. По данным, которые ранее приводил Собянин, город формирует более пятой части российского ВВП и направляет значительную часть налоговых поступлений в федеральный бюджет.