Старое бабье лето возвращается: Москвичам пообещали до +22 градусов

В Москву к концу сентября может прийти ещё одна волна бабьего лета. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в предстоящие выходные воздух в столичном регионе способен прогреться до +22 °C.

Синоптик связывает потепление с формированием блокирующего антициклона над значительной частью Русской равнины и Урала. Он должен принести более сухую и солнечную погоду и фактически открыть период золотой осени.

По прогнозу Тишковца, с пятницы по воскресенье в Москве установится преимущественно погожая погода. В пятницу температура ожидается в пределах +14…+19 °C, а к выходным может подняться до +17…+22 °C. Ночью столбики термометров будут показывать примерно +7…+12 °C.

Такой погодный период метеоролог называет «старым» бабьим летом. В отличие от первой сентябрьской волны тепла, оно обычно приходится на конец сентября — начало октября и сопровождается сухой, солнечной погодой на фоне уже начавшейся золотой осени.

При этом официальные прогнозы пока несколько осторожнее. Гидрометцентр России ожидает в пятницу, 25 сентября, около +13…+18 °C, а в субботу, 26 сентября, — до +15…+20 °C. Поэтому максимальные +22 °C пока остаются верхней границей прогноза центра «Фобос».

Перед потеплением москвичам придётся пережить несколько более прохладных и дождливых дней. В четверг в столице ожидается около +14…+16 °C и дождь, после чего погода начнёт улучшаться.