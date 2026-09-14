«Демоверсия» тепла: В Москву пришло бабье лето «на минималках»

Бабье лето «на минималках» установилось в Москве и продержится большую часть рабочей недели. В столице сохранится комфортное тепло, однако устойчивого солнца ждать не стоит. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Небо будет преимущественно облачным с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, но во вторник и пятницу местами может пройти небольшой дождь. По ночам температура опустится до +5…+10 градусов. Перед рассветом в отдельных районах возможны туманы, а днём воздух прогреется до +16…+21.

По словам синоптика, природа «вроде бы и пытается устроить осенний праздник тепла, но бюджет уже закончился». Для классического бабьего лета нынешней погоде не хватает устойчивого солнца и полной сухости.

В выходные на столичный регион начнут наступать североатлантические циклоны. На следующей неделе погода окончательно испортится: дожди станут затяжными, а дневная температура снизится до +11…+16 градусов. Так в Москве начнётся полноценная метеорологическая осень.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о первой волне бабьего лета в Москве. Пик тепла пришёлся на 10 сентября, когда воздух в столице прогрелся до +24…+26 градусов, а в Подмосковье — местами до +27. После этого температура начала постепенно снижаться, хотя синоптики допускали ещё один короткий возврат тепла во второй половине месяца.