Такого не было 135 лет: Синоптик подвёл итоги аномального лета в России

Лето 2026 года стало в России самым тёплым за всю историю регулярных метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

По его словам, жаркая погода обошла стороной Москву и Санкт-Петербург, однако во многих других регионах страны сезон побил температурные рекорды. Особенно высокие показатели зафиксированы на Урале и в Сибири.

«На территории страны лето 2026 года стало самым тёплым в истории регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891-го. На азиатской территории прошедшее лето также самое тёплое в летописи наблюдений», — отметил Леус.

Эксперт добавил, что рекордно тёплым летний сезон выдался также в Канаде, США, Европе и Северной Африке.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» пообещал жителям Центральной России бабье лето с 8 сентября. По его словам, тёплый период продлится около пяти дней: сначала ночью будет +4…+9 градусов, днём до +18, а уже 9 сентября воздух прогреется до +17…+22 градусов при ночных +9…+14. Во второй половине недели максимальные значения достигнут +20…+25 градусов. Синоптик добавил, что вместе с потеплением может появиться один из главных символов бабьего лета — «паутинка-летучка».