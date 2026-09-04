Лето возвращается: На Урал надвигается аномальная жара

Самый мощный температурный всплеск на Урале прогнозируют в Курганской области — там столбики термометров могут подняться до +32 градусов. В Челябинске пик жары придётся на 7–8 сентября и почти пробьёт отметку в +30. В Екатеринбурге воздух прогреется до +25–27 градусов, пишет URA.ru.

С 4 по 8 сентября Свердловская, Челябинская и Курганская области окажутся под влиянием тёплого циклона. Температура будет на 5–8 градусов выше климатической нормы. Зной задержится до среды, 9 сентября, после чего начнёт постепенно холодать.

Из-за повышенного риска возгораний на фоне жары в Курганской области уже ввели запрет на разведение костров и сжигание мусора. Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность и не провоцировать пожары в условиях сухой погоды.

А ранее Life.ru писал, что бабье лето придёт в Центральную Россию 8 сентября. В первые дни потепления ночная температура будет держаться на уровне +4…+9 градусов, а днём воздух прогреется до +13…+18 градусов.