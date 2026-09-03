Тепло возвращается: Синоптик назвал дату начала бабьего лета в Центральной России

В Центральной России с 8 сентября начнётся бабье лето, которое продлится около пяти дней. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в первые дни потепления ночная температура будет держаться на уровне +4…+9 градусов, а днём воздух прогреется до +13…+18 градусов. Уже 9 сентября в регионе станет заметно теплее: ночью ожидается до +9…+14 градусов, а днём температура поднимется до +17…+22 градусов. Во второй половине недели сохранится период тёплой осенней погоды. Максимальные значения температуры будут колебаться в пределах +20…+25 градусов.

Тишковец отметил, что вместе с потеплением может появиться один из главных символов бабьего лета — «паутинка-летучка».

Ранее сообщалось, что предстоящая зима в России будет отличаться резкими переменами погоды. Холодные периоды и гололёд станут сменяться продолжительными оттепелями. Особенности предстоящего сезона уже сейчас можно определить. Погодные условия будут меняться волнами: после похолоданий ожидаются периоды более мягкой температуры.