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Регион
Опубликовано 3 сентября, 11:34

Тепло возвращается: Синоптик назвал дату начала бабьего лета в Центральной России

Тишковец: Бабье лето придёт в Центральную Россию 8 сентября

Москва. Обложка © Life.ru

Москва. Обложка © Life.ru

В Центральной России с 8 сентября начнётся бабье лето, которое продлится около пяти дней. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в первые дни потепления ночная температура будет держаться на уровне +4…+9 градусов, а днём воздух прогреется до +13…+18 градусов. Уже 9 сентября в регионе станет заметно теплее: ночью ожидается до +9…+14 градусов, а днём температура поднимется до +17…+22 градусов. Во второй половине недели сохранится период тёплой осенней погоды. Максимальные значения температуры будут колебаться в пределах +20…+25 градусов.

Тишковец отметил, что вместе с потеплением может появиться один из главных символов бабьего лета — «паутинка-летучка».

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Ранее сообщалось, что предстоящая зима в России будет отличаться резкими переменами погоды. Холодные периоды и гололёд станут сменяться продолжительными оттепелями. Особенности предстоящего сезона уже сейчас можно определить. Погодные условия будут меняться волнами: после похолоданий ожидаются периоды более мягкой температуры.

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Наталья Демьянова
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