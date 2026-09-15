Экономика Москвы оказалась больше, чем у семи богатейших мегаполисов вместе взятых

Москва с огромным отрывом возглавила рейтинг экономической эффективности российских агломераций: её валовой городской продукт оценили в 62,1 трлн рублей, а итоговый балл составил 99 из 100. Исследование подготовил институт территориального планирования «Урбаника», его материалы оказались в распоряжении РБК.

В числе лидеров также оказались Сургутская, Санкт-Петербургская, Набережночелнинская и Южно-Сахалинская агломерации. В первую десятку вошли Пермская, Екатеринбургская, Нижегородская, Мурманская и Казанская. При этом московский ВГП, по подсчётам авторов, оказался больше совокупного показателя семи других ведущих агломераций.

Всего эксперты изучили 52 агломерации. В них живёт 54% населения России, однако на эти территории приходится 84% валового продукта страны.

Для расчётов использовали наиболее полную статистику муниципалитетов за 2024 год, доступную к сентябрю 2026-го. Итоговый индекс складывался из двух показателей: масштаба экономики через валовой городской продукт и интенсивности — с учётом отгрузки товаров и услуг, инвестиций в основной капитал на одного жителя и доли занятых.

При этом исследование не показывает, насколько хорошо живут жители конкретной территории. Управляющий партнёр «Урбаники» Федор Коньков пояснил, что авторы оценивали объём официальной экономики и интенсивность её работы относительно численности населения, поэтому высокий результат агломерации не обязательно означает такие же высокие доходы её жителей.

Для наглядности территории разделили на четыре группы. Крупные и высокоинтенсивные агломерации назвали «медведями»;

Крупные с меньшей интенсивностью — «лосями»;

Небольшие, но эффективные — «рысями»;

Небольшие и низкоинтенсивные — «барсуками».

Ранее Life.ru рассказывал о другом рейтинге российских городов — Москва и Грозный возглавили список по качеству жизни. В число лидеров тогда также вошли Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ.