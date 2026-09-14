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Опубликовано 14 сентября, 11:05

Москва, Петербург, Кубань и Крым забрали 40 мест в топ-50 лучших отелей России

Обложка © Telegram / Baltschug Kempinski

Обложка © Telegram / Baltschug Kempinski

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia представил рейтинг лучших отелей России за 2026 год. Первое место занял московский «Балчуг Кемпински».

Рейтинг оказался сосредоточен всего в нескольких регионах. Москва получила 15 мест, Санкт-Петербург — 10, Краснодарский край — 9, Крым — 6, а Республика Алтай — 3. Таким образом, на четыре территории пришлось 40 из 50 позиций.

В первую десятку также вошли The Carlton Moscow, петербургский Astoria Rocco Forte, Radisson Collection Moscow, Stella di Mosca Hotel by BVLGARI, ялтинский «МРИЯ», сочинский Mantera Supreme, Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa, московский «Метрополь» и Grand Karat Sochi.

Победителей определяли по итогам экспертного голосования, которое проходило с июня по август. Участникам не предоставляли готовый список номинантов: они самостоятельно называли отели, которые считают лучшими.

При выборе эксперты не были ограничены категорией, стоимостью проживания или расположением гостиниц.

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Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года гостиницы с номерным фондом более 50 номеров должны обеспечить возможность заселения через «Макс». Для этого постояльцу потребуется оформить цифровой ID и предъявить динамический QR-код. При этом использование нового способа остаётся добровольным — заселиться по обычному паспорту также можно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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