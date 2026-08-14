Минэк: Заселение в отели через мессенджер «Макс» доступно в 70 регионах

Минэкономразвития сообщило о расширении сервиса заселения в гостиницы через мессенджер «Макс». Технология, реализованная в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», действует примерно в 70 субъектах страны.

Ведомство уточнило: услугой можно воспользоваться более чем в 800 отелях. Лидируют по числу таких гостиниц Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская и Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Процедура занимает «считаные минуты»: постоялец открывает в «Максе» раздел «Цифровой ID», переходит во вкладку «Паспорт» и нажимает «Предъявить». Сотрудник сканирует QR-код с экрана, и данные автоматически загружаются в систему отеля — риск ошибок при ручном вводе исключён.

Для использования сервиса нужно заранее оформить Цифровой ID в «Максе»: добавить документы через «Госуслуги», которые перенаправят пользователя для верификации. После этого при заселении достаточно показать динамический QR-код.

Сервис остаётся добровольным — можно предъявлять обычный паспорт. Новый способ доступен только совершеннолетним гражданам России.

С 1 сентября 2026 года все отели с номерным фондом более 50 номеров будут обязаны обеспечить возможность заселения через «Макс».

Напомним, в апреле стало известно, что пользователям MAX стала доступна быстрая регистрация в отелях по цифровому ID. Новая технология проходила испытания в нескольких отелях, среди которых Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи Парк Отель», «Сити Отель 1905» и Mantera Supreme Seaside, а также в гостиницах сети Cosmos Hotels.