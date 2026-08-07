MAX откроет API для создания альтернативных клиентских приложений

MAX открывает API для сторонних разработчиков. Это позволит IT-компаниям создавать альтернативные клиентские приложения, решать бизнес-задачи и разрабатывать пользовательские сценарии. Участвовать в «Программе разработчиков MAX» смогут компании из России и дружественных стран.

Ключевые требования — безопасность и опыт крупных проектов. Участники должны соблюдать стандарты защищённой разработки, внедрять шифрование и проходить аудит кода.

Разработчики получат доступ к технической документации, дизайн-системе, исходному коду официального клиента и токену доступа к инфраструктуре MAX.

Ранее Life.ru сообщал, что в текущую приёмную кампанию был внедрён отечественный мессенджер MAX. После зачисления новоиспечённые студенты получают через портал «Госуслуги» оповещение с прямыми ссылками на официальные чаты их учебного заведения. На данный момент в платформе MAX функционирует свыше 230 тыс. студенческих групп, в которых задействовано более 2,4 млн пользователей.