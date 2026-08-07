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Регион
7 августа, 12:59

MAX откроет API для создания альтернативных клиентских приложений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

MAX открывает API для сторонних разработчиков. Это позволит IT-компаниям создавать альтернативные клиентские приложения, решать бизнес-задачи и разрабатывать пользовательские сценарии. Участвовать в «Программе разработчиков MAX» смогут компании из России и дружественных стран.

Ключевые требования — безопасность и опыт крупных проектов. Участники должны соблюдать стандарты защищённой разработки, внедрять шифрование и проходить аудит кода.

Разработчики получат доступ к технической документации, дизайн-системе, исходному коду официального клиента и токену доступа к инфраструктуре MAX.

Около 50 регионов России запустили онлайн-сервисы в мессенджере MAX
Около 50 регионов России запустили онлайн-сервисы в мессенджере MAX

Ранее Life.ru сообщал, что в текущую приёмную кампанию был внедрён отечественный мессенджер MAX. После зачисления новоиспечённые студенты получают через портал «Госуслуги» оповещение с прямыми ссылками на официальные чаты их учебного заведения. На данный момент в платформе MAX функционирует свыше 230 тыс. студенческих групп, в которых задействовано более 2,4 млн пользователей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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