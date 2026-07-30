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30 июля, 12:58

Мессенджер MAX интегрировали в приёмную кампанию 2026 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В этом году в приёмную кампанию интегрировали национальный мессенджер MAX. Первокурсники после зачисления получат уведомление от «Госуслуг» со ссылками на официальные чаты своего вуза.

Сейчас в MAX уже создано более 230 тысяч студенческих чатов, где общаются свыше 2,4 миллиона участников. У вузов также есть свои каналы — их более 5 тысяч, на них подписано больше 2,6 миллиона человек.

В Минобрнауки отметили, что интеграция помогает вузам общаться со студентами с первого дня — от учебных чатов до расписания. Приёмная кампания в вузы стартовала 20 июня.

Около 50 регионов России запустили онлайн-сервисы в мессенджере MAX
Около 50 регионов России запустили онлайн-сервисы в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что приложения MAX, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы VK пропали из «Гугл плей». Скачать и обновить приложения можно через альтернативные площадки: RuStore, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие. Также в VK сообщили, что пуш-уведомления продолжат приходить.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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