Около 50 регионов России запустили онлайн-сервисы в мессенджере MAX

Около 50 российских регионов запустили онлайн-витрины государственных и муниципальных сервисов в мессенджере MAX. Теперь жители могут пользоваться различными услугами через единое окно без необходимости переключаться между отдельными мини-приложениями.

Чтобы открыть витрину своего региона, достаточно ввести его название в поисковой строке мессенджера и перейти в соответствующее мини-приложение.

Пользователям доступны официальные информационные каналы и региональные сервисы. В зависимости от субъекта можно записаться к врачу или в МФЦ, закрыть больничный лист, проверить баланс карты жителя, получать уведомления и пользоваться другими государственными услугами.

Набор функций отличается в зависимости от региона. К проекту уже присоединились Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская, Новгородская области, Республика Адыгея и другие субъекты России.

Ранее в VK заявили, что санкции ЕС не повлияли на работу VK и мессенджера «Макс», приложения продолжают работать в штатном режиме, несмотря на включение компаний в санкционный список Брюсселя.