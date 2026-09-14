Каждый 7-й увозил халат, каждый 4-й – мыло: Только треть россиян никогда ничего не забирали с собой из отеля

Каждый десятый россиянин хотя бы раз увозил из отеля полотенце, а каждый седьмой — халат. Но абсолютными фаворитами среди гостиничных «сувениров» оказались куда более безобидные вещи: тапочки, мини-косметика и зубные наборы. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе сервиса Купибилет, поделившись результатами исследования привычек путешественников.

В целом хотя бы что-нибудь после проживания в гостинице забирали с собой 67% опрошенных. Почти каждый четвёртый увозил тапочки, примерно столько же — маленькие флаконы шампуня, геля или мыла и принадлежности для чистки зубов.

Некоторые туристы идут дальше. Халат хотя бы раз попадал в чемодан каждого седьмого участника опроса, полотенце — каждого десятого, а посуду из гостиницы увозил каждый двадцатый. Только 33% респондентов заявили, что никогда ничего не забирали из номера.

Причём далеко не все привезённые трофеи потом оказываются нужны. Среди тех, кто уносит что-либо из гостиниц, 29% хранят такие вещи дома как напоминание о путешествии, 21% продолжают ими пользоваться, а 13% берут с собой в следующие поездки.

Каждый десятый превращает гостиничные вещи в подарки друзьям или родственникам, ещё 11% оставляют их для гостей. А 14% признались, что практически сразу выбрасывают то, что сами же привезли из отеля.

В Купибилет напоминают, что далеко не всё содержимое гостиничного номера входит в стоимость проживания и может отправиться домой вместе с постояльцем.

«Например, одноразовые вещи: тапочки, комплект для душа, а также комплект для зубной гигиены и чай, кофе, сахар обычно можно забрать из отеля и привезти домой. При этом текстиль — халаты, постельное бельё и полотенце — зачастую является собственностью отеля, а значит, их вывоз из отеля может быть запрещён», — пояснили Life.ru в пресс-службе сервиса.

Ранее Life.ru рассказывал, чем может обернуться попытка увезти из отеля полотенце, халат или подушку. Юрист объяснял, что гостиница вправе потребовать компенсацию за пропавшее имущество, а одноразовые принадлежности обычно действительно разрешается забирать с собой.