Юрист рассказал, чем может обернуться кража полотенец и подушек из отеля

Если гость решит присвоить себе полотенце или халат из гостиничного номера, с него имеют право взыскать компенсацию, покрывающую стоимость пропавшего имущества. Об этом сообщил юрист Давид Адамс. По его словам, все предметы, находящиеся в пользовании проживающего, являются собственностью отеля, что отражено в правилах, с которыми клиент соглашается при заселении.

«Человек оплачивает временное проживание и пользование сервисом, но не получает права собственности на имущество, находящееся в номере. Все вещи, размещённые в помещении, принадлежат отелю, если прямо не указано иное. Это закреплено в правилах проживания, которые гость акцептует при бронировании и подтверждает при заселении. Администрация имеет право удержать средства с карты клиента при выявлении пропажи предметов», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Халаты, полотенца, постельное бельё, посуда, техника и другие предметы общего пользования остаются в собственности гостиницы. В случае их пропажи администрация вправе удержать стоимость предметов с гостя. Практически в каждой гостинице имеется внутренний прейскурант, в котором указана стоимость каждого предмета в номере.

После отъезда гостя проводится проверка, и в случае обнаружения недостающих вещей, отель уведомляет гостя и производит удержание суммы ущерба. Юрист подчеркнул, что списание средств в данном случае законно, поскольку при заселении гость соглашается с условиями проживания, являющимися публичной офертой. Однако, по словам юриста, гость может забрать с собой предметы одноразового использования, например, тапочки или зубные щётки.

Чтобы точно знать, что входит в оплаченный пакет услуг, гостю рекомендуется внимательно изучить описание категории номера и список услуг, указанных в подтверждении бронирования. Дополнительную информацию можно найти в памятке в номере или на стойке регистрации. Обычно в перечень входят уборка номера, смена постельного белья, доступ к бассейну и фитнес-зоне, полотенца на территории отеля, чайные и кофейные наборы, а также стандартные туалетные принадлежности.

Адамс отметил, что взаимоотношения между отелем и гостем в России регулируются Гражданским кодексом и Правилами предоставления гостиничных услуг. За рубежом действуют аналогичные нормы. Юрист добавил, что даже если инцидент не доходит до полиции, гостиница имеет право заблокировать депозит, удержать сумму ущерба или передать информацию о нарушителе в чёрный список сети.

А ранее путешественникам из России объяснили нововведения в сфере туризма с 2026 года. По словам специалиста, со следующего года вступят в силу новые правила заселения в гостиницы, разрешающие использование водительского удостоверения, загранпаспорта или военного билета вместо внутреннего паспорта.