В Москве мужчине дали 1,5 года за выброшенную из окна бутылку просекко

Суд в Москве приговорил к 1,5 года колонии общего режима гостя столичного отеля, выбросившего из окна пустую бутылку из-под просекко, которая попала в голову девушки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошёл в 2025 году: мужчина выбросил из окна отеля в центре Москвы две пустые бутылки. Одна попала в голову девушке, отдыхавшей на веранде ресторана в соседнем доме. Пострадавшей наложили швы — вред здоровью признан лёгким.

Очевидцы рассказали, что мужчина сидел на подоконнике, разговаривал по телефону и употреблял спиртное. Его задержали и возбудили дело о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Подсудимый признал вину, возместил ущерб и извинился, заявив, что не хотел причинять вред — просто выбрасывал пустые бутылки, поскольку в отеле запрещено распивать спиртное. Суд указал, что своими действиями он «публично демонстрировал пренебрежение принятыми обществом нормами». Апелляция оставила приговор в силе.

Ранее прокуратура сообщила, что житель Малой Вишеры оштрафован в общей сложности на восемь тысяч рублей за оскорбления бывшей супруги в сообщениях. Конфликт произошёл летом 2026 года из-за разногласий по воспитанию ребёнка, и после проверки в отношении мужчины возбудили административные дела по статье «Оскорбление».