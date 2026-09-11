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Регион
Опубликовано 11 сентября, 16:02

Россиянина оштрафовали за оскорбительные СМС в адрес бывшей жены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Житель Малой Вишеры получил штрафы на общую сумму восемь тысяч рублей за оскорбления бывшей супруги в сообщениях. Женщина пожаловалась в прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, конфликт произошёл летом 2026 года. Бывшие супруги не сошлись во взглядах на воспитание ребёнка. Во время ссоры мужчина неоднократно отправлял экс-жене сообщения с оскорблениями.

После проверки в отношении новгородца возбудили административные дела по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ — «Оскорбление». По итогам рассмотрения материалов мужчину оштрафовали в общей сложности на восемь тысяч рублей.

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Ранее суд в Кирове назначил местному жителю 80 часов обязательных работ за оскорбительный комментарий в адрес участников Великорецкого крестного хода. Кроме того, мужчине на год запретили заниматься администрированием сайтов и интернет-каналов.

Больше новостей о судебных решениях и применении законов — в разделе «Право» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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