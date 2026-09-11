Россиянина оштрафовали за оскорбительные СМС в адрес бывшей жены

Житель Малой Вишеры получил штрафы на общую сумму восемь тысяч рублей за оскорбления бывшей супруги в сообщениях. Женщина пожаловалась в прокуратуру.

По данным надзорного ведомства, конфликт произошёл летом 2026 года. Бывшие супруги не сошлись во взглядах на воспитание ребёнка. Во время ссоры мужчина неоднократно отправлял экс-жене сообщения с оскорблениями.

После проверки в отношении новгородца возбудили административные дела по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ — «Оскорбление». По итогам рассмотрения материалов мужчину оштрафовали в общей сложности на восемь тысяч рублей.

Ранее суд в Кирове назначил местному жителю 80 часов обязательных работ за оскорбительный комментарий в адрес участников Великорецкого крестного хода. Кроме того, мужчине на год запретили заниматься администрированием сайтов и интернет-каналов.