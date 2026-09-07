Жителя Кирова наказали за оскорбление участников крестного хода

Суд в Кирове назначил местному жителю 80 часов обязательных работ за оскорбительный комментарий в адрес участников Великорецкого крестного хода. Кроме того, мужчине на год запретили заниматься администрированием сайтов и интернет-каналов.

Поводом стало сообщение, которое кировчанин оставил летом в одной из городских групп в соцсети. Под публикацией о Великорецком крестном ходе он назвал его участников сектантами и сопроводил комментарий нецензурным выражением.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 148 УК РФ — о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Суд пришёл к выводу, что комментарий содержал признаки унижения христиан и участников религиозного шествия. В материалах дела говорится, что мужчина демонстрировал пренебрежительное отношение к окружающим и христианству. Сам фигурант признал вину. В итоге ему назначили 80 часов обязательных работ, а также запретили в течение года администрировать сайты и каналы в интернете. Решение вступило в законную силу ещё в конце июля.

Великорецкий крестный ход считается одним из крупнейших православных шествий в России. Он проходит ежегодно в начале июня по маршруту из Кирова в село Великорецкое и обратно и длится шесть дней. Паломники преодолевают около 150 километров. В 2026 году в шествии приняли участие десятки тысяч человек.