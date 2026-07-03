«Раскаяние и помощь РПЦ»: Адвокат объяснил, как москвичка, забившая кальян на куличе, вышла на свободу

Адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьёв рассказал, как его подзащитной удалось добиться смягчения приговора. Девушку, осуждённую за оскорбление чувств верующих и отправленную в колонию на три года, освободили прямо в зале суда. Ей зачли 200 часов обязательных работ за время, проведённое в СИЗО.

В беседе с Life.ru Соловьёв пояснил, что решение суда было не отменой, а именно изменением приговора.

На 100% я вам не могу сказать о причинах пересмотра решения потому, что я копию кассационного определения не видел. Но я думаю, что в совокупности как действия нашей защиты и Ксении, так и помощь со стороны РПЦ. Сегодня, видимо, суд отреагировал и вынесли определение в таком вот варианте: не отменить приговор, а именно изменить. Вернули условное наказание в части обязательных работ. Станислав Соловьёв Адвокат

Суд оставил назначенное наказание в виде 200 часов обязательных работ, однако принял решение засчитать это время за период, который Ксения провела в следственном изоляторе. Расчёт производился по установленной норме: один день содержания под стражей приравнивается к восьми часам обязательных работ. Таким образом, к моменту вынесения решения девушка фактически уже отбыла наказание в полном объёме и была освобождена прямо в зале суда.

При вынесении постановления суд также принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств. Ксения признала вину и раскаялась в содеянном, активно способствовала расследованию. Кроме того, защита предоставила справку из уголовно-исполнительной инспекции, подтверждающую, что на протяжении всего испытательного срока подзащитная не допускала нарушений, регулярно отмечалась и вела себя добросовестно.

По словам адвоката, сегодняшнее решение суда является справедливым и соразмерным как обстоятельствам дела, так и личности его подзащитной.

Напомним, сегодня в Москве суд освободил из-под стражи девушку, сделавшую кальян на куличе. Ксения Белоусова признана виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Сначала ей дали 3 года 25 дней с отбыванием наказания в колонии общего режима — из-за того, что новый проступок был совершён в период испытательного срока, назначенного по делу о наркотиках. Но приговор пересмотрели, подсудимой оставили в силе наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.