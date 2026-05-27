Онлифанщица слезами отреагировала на приговор за кальян на куличе: Life.ru публикует видео
Приговорённая к трём годам и 25 дням колонии общего режима за видео с кальяном на куличе 27-летняя Ксения покинула зал суда, не ответив на вопросы журналистов. Кадры публикует корреспондент Life.ru.
Один из журналистов спросил девушку, пожалела ли она о своей идее. Та не ответила, но её заплаканное лицо сказало всё за неё.
Напомним, сегодня в суде вынесли приговор 27-летней кальянщице Ксении — девушку отправили в колонию общего режима на три года и 25 дней за то, что она набила кальян на пасхальном куличе и опубликовала снимки в интернете. На процессе подсудимая признала вину в полном объёме, предъявила грамоты, дипломы и свидетельство о крещении, заверив суд, что регулярно посещает храм и чтит религиозные традиции, однако ранее, в августе прошлого года, она уже получила условный срок за хранение наркотиков — прежнее наказание отменили, добавив 200 часов исправительных работ и реальное лишение свободы.
