Онлифанщица слезами отреагировала на приговор за кальян на куличе: Life.ru публикует видео

Один из журналистов спросил девушку, пожалела ли она о своей идее. Та не ответила, но её заплаканное лицо сказало всё за неё.

Напомним, сегодня в суде вынесли приговор 27-летней кальянщице Ксении — девушку отправили в колонию общего режима на три года и 25 дней за то, что она набила кальян на пасхальном куличе и опубликовала снимки в интернете. На процессе подсудимая признала вину в полном объёме, предъявила грамоты, дипломы и свидетельство о крещении, заверив суд, что регулярно посещает храм и чтит религиозные традиции, однако ранее, в августе прошлого года, она уже получила условный срок за хранение наркотиков — прежнее наказание отменили, добавив 200 часов исправительных работ и реальное лишение свободы.