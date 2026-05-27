Онлифанщица получила 3 года тюрьмы за кальян на куличе и расплакалась в суде

27-летнюю кальянщицу Ксению, которая забила кальян на куличе и выложила это в соцсети, приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

На судебном заседании девушка полностью признала вину. В качестве смягчающих обстоятельств она представила характеристики, дипломы и даже свидетельство о крещении. Также Ксения заявила, что регулярно посещает церковь и относится к религиозным ценностям с уважением.

При этом ранее, в августе прошлого года, она уже получила условный срок по делу о хранении наркотиков. Теперь прежнее наказание отменили, дополнительно назначив 200 часов обязательных работ и реальное лишение свободы.

«С учётом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летней девушки. Она признана виновной по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», — рассказали в прокуратуре города Москвы.

После оглашения решения суда девушка расплакалась, а затем её взяли под стражу прямо в зале заседаний.