Онлифанщица получила 3 года тюрьмы за кальян на куличе и расплакалась в суде
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hjertesmerter
27-летнюю кальянщицу Ксению, которая забила кальян на куличе и выложила это в соцсети, приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.
На судебном заседании девушка полностью признала вину. В качестве смягчающих обстоятельств она представила характеристики, дипломы и даже свидетельство о крещении. Также Ксения заявила, что регулярно посещает церковь и относится к религиозным ценностям с уважением.
При этом ранее, в августе прошлого года, она уже получила условный срок по делу о хранении наркотиков. Теперь прежнее наказание отменили, дополнительно назначив 200 часов обязательных работ и реальное лишение свободы.
«С учётом позиции Лефортовской межрайонной прокуратуры вынесен обвинительный приговор в отношении 27-летней девушки. Она признана виновной по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», — рассказали в прокуратуре города Москвы.
После оглашения решения суда девушка расплакалась, а затем её взяли под стражу прямо в зале заседаний.
Ранее Life.ru рассказывал, что 27-летняя девушка в одной из московских кальянных решила удивить клиентов кальяном на куличе. Пользователи мгновенно увидели в этом оскорбление чувств верующих и начали требовать привлечь кальянщицу к ответственности. СК провёл расследование.
