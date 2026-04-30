СК РФ завершил расследование дела девушки, сделавшей кальян на куличе

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летней девушки, которая «забила» кальян на куличе в московском баре, сняла всё на телефон и опубликовала в Сети, ошарашив общественность.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней девушки», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Следствие считает, что эти действия оскорбили религиозные чувства верующих. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ. Во время допроса обвиняемая признала вину и раскаялась. Суд избрал для неё меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Следователи сообщили, что собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело уже направлено для передачи в суд, где его рассмотрят по существу.

А ранее Life.ru рассказал, какое наказание может грозить девушке за резонансный поступок. Важную роль играет место происшествия. По словам юриста, так как преступление было совершено в баре, а не в церкви или другом месте для богослужений, то «всё не так страшно». При этом ответственность всё равно предусмотрена.