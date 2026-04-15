Суд избрал меру пресечения девушке за кальян на куличе
Обложка © Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы
Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения Ксении Белоусовой, обвиняемой в публичном неуважении к обществу и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил фигурантке меру в виде запрета определенных действий. Белоусовой, в частности, запрещено выходить на улицу в ночное время, пользоваться интернетом и средствами связи, а также общаться с другими участниками дела.
Уголовное дело было возбуждено после того, как пост вызвал широкий общественный резонанс. Сама девушка вину не признала, заявив, что не имела намерения никого оскорбить. Заседания по делу продолжатся в ближайшее время.
Напомним, в соцсетях разгорелся скандал после того, как 27-летняя московская кальянщица Ксения забила «пасхальный кальян» на куличе и подписала видео «Даже Христос от такого воскрес». В МВД опубликовали видео с извинениями девушки, она попросила прощения, заявив, что не хотела никого задеть. Возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).
