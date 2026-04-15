Суд избрал меру пресечения девушке за кальян на куличе

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения Ксении Белоусовой, обвиняемой в публичном неуважении к обществу и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил фигурантке меру в виде запрета определенных действий. Белоусовой, в частности, запрещено выходить на улицу в ночное время, пользоваться интернетом и средствами связи, а также общаться с другими участниками дела.

Уголовное дело было возбуждено после того, как пост вызвал широкий общественный резонанс. Сама девушка вину не признала, заявив, что не имела намерения никого оскорбить. Заседания по делу продолжатся в ближайшее время.