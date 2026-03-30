В Саудовской Аравии запустили протеиновый кальян с белком вместо никотина

Сеть фитнес-клубов в Саудовской Аравии представила необычную новинку — первый в стране кальян с протеином. Вместо табака в устройстве используется «аэрозольный белок», который, по заявлению разработчиков, позволяет получать до 25 граммов протеина за 45-минутную сессию. Об этом сообщило издание Roastbrief.

Конструкция работает на основе запатентованной системы испарения. Вместо традиционного табака используется смесь из трав и мелассы (кормовой патоки). По заявлению производителя, состав обогащён спортивными добавками: сывороточным протеином, креатином, BCAA и предтренировочными комплексами.

В компании подчёркивают, что новинка отражает культурные особенности региона. Директор по маркетингу Рори МакЭнти пояснил, что это попытка объединить фитнес с важной частью местного досуга. Он отметил, что в мире растёт спрос на альтернативы классическому кальяну, и их продукт создан для тех, кто ставит здоровый образ жизни на первое место.

Участие в проекте принял доктор Сами Аль Банна. По его словам, при вдыхании белок минует стандартный процесс пищеварения и быстрее проникает в кровоток. Такой метод, как утверждается, повышает усвояемость полезных веществ и снижает метаболические потери по сравнению с традиционными способами приема протеина.

Оксана Попова