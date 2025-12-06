Частое курение кальяна провоцирует преждевременную смерть

Курение кальяна многократно повышает риск развития рака лёгких, инсульта и инфаркта. Как рассказала и.о. заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева, одна сессия может обеспечить организм дозой никотина, эквивалентной сотне сигарет, причём вредные вещества поступают сразу, а не постепенно, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Она предупредила, что кальян опасен не только онкологией и болезнями сердца. При совместном использовании мундштука существует риск заражения туберкулёзом, герпесом, гепатитом и респираторными инфекциями. Регулярное курение вызывает хроническое воспаление бронхов, снижает функцию лёгких и ускоряет развитие хронической обструктивной болезни лёгких.

«Систематическое курение кальяна действительно способно привести к тяжелым осложнениям и преждевременной смерти. Даже при редком использовании кальяна вред накапливается, а риск заболеваний останется высоким», — подчеркнула врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее эксперт ВОЗ призвал полностью запретить кальяны в России. По его словам, кальяны могут являться путём передачи различных инфекций, а также способствуют формированию никотиновой зависимости. Однако его инициативу посчитали маловероятной.