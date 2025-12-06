Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 19:54

Частое курение кальяна провоцирует преждевременную смерть

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Курение кальяна многократно повышает риск развития рака лёгких, инсульта и инфаркта. Как рассказала и.о. заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева, одна сессия может обеспечить организм дозой никотина, эквивалентной сотне сигарет, причём вредные вещества поступают сразу, а не постепенно, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Она предупредила, что кальян опасен не только онкологией и болезнями сердца. При совместном использовании мундштука существует риск заражения туберкулёзом, герпесом, гепатитом и респираторными инфекциями. Регулярное курение вызывает хроническое воспаление бронхов, снижает функцию лёгких и ускоряет развитие хронической обструктивной болезни лёгких.

«Систематическое курение кальяна действительно способно привести к тяжелым осложнениям и преждевременной смерти. Даже при редком использовании кальяна вред накапливается, а риск заболеваний останется высоким», — подчеркнула врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В Центре Минздрава раскрыли Life.ru, чем обернётся вечер в кальянной с друзьями
В Центре Минздрава раскрыли Life.ru, чем обернётся вечер в кальянной с друзьями

Напомним, ранее эксперт ВОЗ призвал полностью запретить кальяны в России. По его словам, кальяны могут являться путём передачи различных инфекций, а также способствуют формированию никотиновой зависимости. Однако его инициативу посчитали маловероятной.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar