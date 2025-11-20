Эксперт ВОЗ призвал полностью запретить кальяны в России

В России следует ввести запрет на курение кальянов, особенно в общественных зонах. С таким предложением выступил профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин. По его словам, кальяны могут являться путём передачи различных инфекций, а также способствуют формированию никотиновой зависимости.

Дёмин охарактеризовал курение кальяна как устаревший и нецивилизованный обычай, призывая перенять опыт государств, где подобная практика уже запрещена.

«Никто не контролирует, что туда закладывают. Может быть всё что угодно. Описаны риски заболевания. Для меня удивительно, что наша молодёжь проявила такую слабость, не смогла это дело осудить. Ничего положительного в кальяне нет. Во время ковида активно говорили, что это риск заражения коронавирусом. Риск заражения туберкулёзом возможен», — уточнил специалист в беседе с «Абзацем».

По его словам, кальян – это абсолютно чуждый элемент российской культуры. Закрытие заведений, предлагающих кальяны, не окажет существенного влияния на экономику. Профессор дополнил, что в стране неоднократно выступали за полный запрет на курение кальянов. Необходимо полностью исключить их из городской среды, запретить любую рекламу, так как они являются источником распространения инфекций.

Эксперт полагает, что малый бизнес не понесёт значительных убытков от такого запрета. Он предложил предпринимателям переориентировать свои ресурсы на проекты, приносящие пользу обществу. Дёмин также провёл параллель с запретом курения в заведениях общественного питания. По его мнению, после введения подобных ограничений бизнес лишь улучшил свои экономические показатели.

А ранее Life.ru писал, что в Саратовской области детям запретили вход в магазины, где продаются сигареты. Речь идёт не только о классических табачных лавках, но и о точках, продающих электронные сигареты, кальяны и любые другие устройства для потребления никотина.