В российском регионе запретили детям вход в магазины, где продаются сигареты

Депутаты Думы Саратовской области приняли закон, который полностью закрывает детям доступ в магазины, торгующие никотином. Речь не только о классических табачных лавках, но и о точках, продающих электронные сигареты, кальяны и любые другие устройства для потребления никотина.

Как пояснила один из авторов инициативы Юлия Литневская, это делается для того, чтобы перекрыть кислород недобросовестным продавцам. Нарушителям грозят солидные штрафы: до 20 тысяч рублей для юридических лиц.

Закон вызвал резонный вопрос: а что делать с обычными супермаркетами? Депутат Александр Анидалов прямо спросил, должен ли теперь родитель оставлять ребенка на улице перед «Пятерочкой» или «Магнитом». Литневская ответила, что рассчитывает на вынос этой продукции за пределы торговых залов, чтобы дети не видели процесс покупки.

Детали, включая маркировку таких магазинов, должны быть проработаны до 1 марта 2026 года — именно тогда закон вступит в силу.

Закон расширяет уже действующий в регионе запрет на посещение несовершеннолетними точек продажи электронных сигарет и кальянов. Теперь под ограничение попадает любая никотиносодержащая продукция и устройства для ее потребления.