Учёные обнаружили в составе вейпов фекалии

Вейпы содержат не только опасные для здоровья спирт и никотин, но и следы бактерий и фекальных загрязнений. К такому выводу пришли исследователи из Вирджинского университета Содружества (VCU), изучив изъятые у школьников устройства. По словам учёных, это говорит о глобальной проблеме — широком распространении нелегальных вейпов в подростковой среде.

«Эта работа показывает, к каким веществам дети реально имеют доступ, и помогает понять их предпочтения. Вейпинг представляет серьёзную угрозу общественному здоровью и безопасности наших детей», — сказала профессор Мишель Пис, участвовавшая в исследовании.

Учёные проанализировали почти 1300 электронных сигарет, которые были изъяты у учащихся школ штата Вирджиния в США в течение двух последних лет. В жидкости и аэрозоле вейпов были найдены бактерии, дрожжи и колиформ, причём последний говорит о наличии фекальных загрязнений. Концентрация опасных веществ просто зашкаливала, отметила Пис.

Исследователи напомнили, что при курении подобных устройств можно заработать хронические проблемы с дыхательной системой, а также заразиться опасными инфекциями. Особенно вредно курить школьникам, так как у них идёт развитие мозга, а значит бактерии приведут к когнитивным нарушениям. Учёные доказали, что курение даже дорогих и якобы хороших вейпов приводит к старению организма на 10 лет. Курильщик начинает жаловаться на кашель, одышку, тяжесть в лёгких и раздражение дыхательных путей. Специалисты предупредили, что вейп ни чуть не безопаснее обычных сигарет.

Ранее власти Пермского края выступили с инициативой о запрете розничной реализации устройств, предназначенных для употребления продукции, содержащей никотин. Рассмотрение этого предложения запланировано на ноябрьском заседании краевого законодательного собрания.