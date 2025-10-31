В Пермском крае планируют запретить продажу вейпов

Власти Пермского края выступили с инициативой о запрете розничной реализации устройств, предназначенных для употребления продукции, содержащей никотин. Как проинформировала пресс-служба регионального парламента, рассмотрение этого предложения запланировано на ноябрьском заседании краевого законодательного собрания.

«Губернатор Дмитрий Махонин представил в законодательное собрание инициативу о введении запрета на розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Законопроект будет вынесен на обсуждение депутатов в ноябре», — говорится в официальном сообщении.

Предлагаемые ограничения охватят продажу электронных приборов, генерирующих никотинсодержащий или безникотиновый аэрозоль, включая электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, а также их составные элементы. За нарушение предусмотрены административные взыскания: для должностных лиц штраф составит от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

В случае одобрения законопроекта, запрет на продажу вейпов начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции в зонах остановок общественного транспорта. Инициатива, предложенная думой Хабаровского края, направлена на ограничение доступности табачных изделий, особенно для молодёжи, и снижение риска пассивного курения.