В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за использование вейпов

В России могут ввести уголовную ответственность за оборот вейпов. С таким предложением выступили депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Елена Драпеко. Они направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой разработать поправки в Уголовный кодекс, которые приравняют изготовление, хранение, продажу и даже использование вейпов к преступлениям в сфере оборота наркотиков.

Парламентарии считают, что это поможет «закрыть серую зону» и пресечь злоупотребления.

«Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ. Необходимо выработать систему ответственности, которая защитит здоровье граждан, прежде всего детей и молодёжи», – подчеркнул Гусев в беседе с ТАСС.

Его коллега Елена Драпеко добавила, что речь идёт не только о вредной привычке, но и о культурном выборе общества. По её словам, важно поставить точку в этой теме и защитить будущее поколение от разрушительных привычек.

Ранее Life.ru писал, что запрет на продажу вейпов в России не затронет их личное использование. Глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов пояснял, что речь идёт только о торговле, а не о наказаниях для курильщиков. Однако новая инициатива депутатов может полностью изменить ситуацию – если её поддержат, даже сам факт «пыхнуть паром» станет поводом для уголовного дела.