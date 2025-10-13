«Уже перебор»: В ГД выступили против идеи запретить лимонад детям и предложили альтернативу

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов не поддержал идею общественников, которая предполагает запретить продажу сладкой газировки детям до 18 лет. Он объяснил Life.ru, что вводить такой запрет для несовершеннолетних должны родители, особенно для тех школьников, у которых есть проблемы со здоровьем.

В Госдуме раскритиковали предложение о запрете продажи лимонадов детям. Видео © Life.ru

«Другое дело, есть дети предрасположенные или которых, бывает, родители, бабушки, дедушки насильно пирожками кормят — и они начинают разъедаться. Поэтому им как раз нужно ограничивать, но не по паспорту, а объяснять, что это не нужно делать. Такой общий запрет в магазинах, чтоб детям не продавали, — это, по-моему, уже перебор», — заявил Леонов

Глава комитета Госдумы признался, что сам хранит в кабинете бутылочку «Тархуна». Не ограничивает в газировке он и своих детей, покупает иногда, например, по выходным. Запрещать лимонады нижняя палата Федерального собрания не планирует, все эти идеи — лишь мысли общественников.

Леонов уверен, что для хорошего здоровья детей важно не вводить законы, а обращаться к родителям. Вопрос можно решить с помощью воспитания, мамы и папы «должны объяснять, что можно, что нельзя кушать и в каких количествах». Кроме того, для ребёнка важно создать правильную атмосферу, например, спорт и меньше времени за компьютером.

Ранее стало известно о возможном запрете продажи сладкой газировки несовершеннолетним в России. Соответствующее предложение от общественных организаций было направлено в профильный комитет Госдумы. Согласно данным НИИ детского питания, такие напитки содержат избыточное количество сахара, не соответствующее нормальному уровню в крови, что способствует росту детского ожирения и развитию серьёзных заболеваний.