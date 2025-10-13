В России хотят запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой запретить продажу сладкой газировки несовершеннолетним лицам. Согласно её предложению, обращение уже направлено в профильный комитет Госдумы и находится на рассмотрении.

Волынец ссылается на данные НИИ детского питания, которые подтверждают, что такие напитки содержат чрезмерное количество сахара, несопоставимое с нормальным уровнем в крови, что способствует росту детского ожирения и развитию тяжёлых заболеваний, включая диабет и связанные с ним психологические проблемы.

По мнению Волынец, такой запрет необходим по аналогии с ограничениями на продажу энергетиков несовершеннолетним. В случае принятия закона, продажа газировки детям будет ограничена, чтобы снизить риски массового ухудшения здоровья подрастающего поколения.

«Сладкая газировка содержит пустые калории, которые не насыщены никакими витаминами, микро-, макроэлементами. В ней нет ни белков, ни жиров. Она не утоляет жажду: чем больше пьёшь, тем больше хочется. Организм страдает от того, что такое количество энергии потратить невозможно, начинается ожирение. Запускаются необратимые процессы, такие как сахарный диабет, ожирение и другие системно-хронические заболевания», — пояснила Волынец в беседе с «Абзацем».

Ранее член Общественной палаты Владислав Гриб выступил с инициативой о введении специальной маркировки для чипсов и газированных напитков, аналогичной предупреждающим меткам на табачной и алкогольной продукции. По мнению врача-диетолога Дарьи Русаковой, для решения проблемы необходимы дополнительные шаги, в числе которых — увеличение стоимости продукции, ограничение её размещения в зонах касс, а также использование менее привлекательного дизайна упаковок.