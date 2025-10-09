Назван главный враг печени

Сладкие газированные напитки способны вызвать серьёзные заболевания печени — от ожирения до цирроза и рака. Об этом в эфире НСН заявил главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов.

«Подобные напитки являются мощнейшим индуктором инсулинорезистентности, потенциальным фактором развития жировой болезни печени. Сама по себе она может приводить не только к развитию цирроза печени и рака печени, но и к развитию болезней системы кровообращения», — сказал он.

Ежедневное употребление даже одного стакана газированных напитков значительно повышает риск стеатогепатита — жирового перерождения печени, которое может привести к смерти. Исследование китайских учёных показало: 250 мл сладкой газировки в день увеличивают вероятность заболевания на 50%. При этом диетические варианты «без сахара» оказываются ещё опаснее — риск возрастает до 60%.

Богомолов добавил, что на развитие болезней также влияют наследственность, уровень физической активности и индекс массы тела. По его словам, людям с избыточным весом газированные напитки противопоказаны.

Ранее сообщалось, что сочетание рыбы и газированных напитков относится к таким неблагоприятным комбинациям. Рыба, особенно жирных сортов, таких как лосось и скумбрия, содержит значительное количество фосфора — элемента, важного для обмена веществ, но в избытке способного нарушить баланс кальция в организме. Газированные напитки, кроме сахара и кислот, также являются источником фосфора, что усиливает риск его избыточного поступления.