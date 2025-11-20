Кашель уйдет, а вкус вернётся: Невероятные изменения через 12 часов, месяц и год без сигарет Оглавление 20 ноября — Всемирный день отказа от курения История и значение дня: почему ноябрь стал месяцем отказа от курения Тема 2025 года: разоблачение тактик табачной и никотиновой индустрии Масштабы курения в России Как люди бросают курить: эффективные методы Психологическая поддержка Никотинзаместительная терапия и лекарства Цифровые приложения и онлайн‑поддержка Пошаговая инструкция: с чего начать Выберите дату начала отказа от курения Выпишите личные причины бросить курить Обсудите план с врачом Уберите сигареты, вейпы и «электронки» Продумайте замену Найдите поддержку Что происходит с телом в первые дни и недели без сигарет Ошибки новичков: как не сорваться в первые 10 дней Мотивация: почему именно сейчас — лучшее время бросить Где найти поддержку 20 ноября 2025 года — Всемирный день отказа от курения. Как бросить курить, какие методы работают, где найти поддержку и что происходит с телом после отказа от курения — практическое руководство для тех, кто решился бросить, в материале Life.ru. 19 ноября, 21:30 День отказа от курения 20 ноября 2025. Обложка © Gemini

20 ноября 2025 года для многих людей может стать личной точкой отсчёта. Во Всемирный день отказа от курения удобно поставить цель бросить курить и больше никогда не возвращаться к пагубной привычке.

Международный день отказа от курения отмечается в третий четверг ноября. Отмечать этот день в 1977 году предложило Американское онкологическое общество в формате акции Great American Smokeout, а позже поддержали другие страны. Цель праздника — привлечение внимания к вреду табака и никотиновой продукции и призыв сделать шаг к отказу от привычки хотя бы на один день.

Курение остаётся одной из ведущих причин смертности. По данным ВОЗ, ежегодно оно уносит жизни около 6 млн человек. Табачный дым воздействует на каждый орган, но особенно страдают сердце, лёгкие и сосудистая система. В разных странах в этот день проходят лекции, акции, спортивные мероприятия, распространяются материалы о вреде курения и поддержке отказа. Эти инициативы помогают усилить информированность населения о связи табака с сердечно‑сосудистыми, респираторными и онкологическими заболеваниями.

История и значение дня: почему ноябрь стал месяцем отказа от курения

Американские онкологи в конце 1970‑х заметили, что людям легче бросать курить, когда общество поддерживает их в конкретную дату. Так появилась акция, которая позже переросла в традицию Международного дня отказа от курения.

В 2025 году Международный день отказа от курения приходится на 20 ноября. Ноябрь выбрали не случайно. У этой даты несколько причин:

Психологическая «перезагрузка» перед зимой. В ноябре люди чаще задумываются о здоровье, иммунитете и подготовке к холодному сезону.

Удобная планка для целей. До Нового года остаётся чуть больше месяца. Человек успевает прожить первые, самые тяжёлые недели без сигарет и входит в праздники уже с другим опытом.

Согласно данным ВОЗ, курение является причиной 85% смертельных исходов от рака лёгких, бронхов, трахеи, 16% смертей от ишемической болезни сердца, 26% смертей от туберкулёза, 24% — от инфекций нижних дыхательных путей.

Тема 2025 года: разоблачение тактик табачной и никотиновой индустрии

Кампания Всемирного дня без табака и никотина в 2025 году проходит под лозунгом Unmasking the Appeal: Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products — «Сорвать маску привлекательности: разоблачение тактик табачной и никотиновой индустрии». ВОЗ подчёркивает несколько ключевых точек:

Около 37 млн детей в возрасте 13–15 лет по всему миру используют табак, а во многих странах подростки и молодые люди используют электронные сигареты даже чаще, чем взрослые.

Рекламный и развлекательный контент, который продвигает вейпы, никотиновые стики и другие устройства, набирает миллиарды просмотров в социальных сетях. ВОЗ оценивает этот охват более чем в 3,4 млрд просмотров.

На рынке существуют сотни линий и около 16 000 уникальных вкусов: «конфетные», фруктовые, десертные. Они формируют у подростков ощущение, что это просто яркая игрушка, а не источник зависимости.

Индустрия потратила десятилетия на красивый дизайн пачек, сладкие вкусы и привлекательную упаковку. Цель у этой стратегии одна — вовлечь молодёжь и удержать людей в никотиновой зависимости.

ВОЗ предлагает предпринять несколько шагов:

Отказ от ароматизаторов. Законодательные запреты на вкусовые добавки в сигаретах, стиках и жидкостях для вейпов.

Запрет рекламы, продвижения и спонсорства. Чем меньше человек видит сигареты и вейпы в медиа, тем меньше риск начала курения.

Общественные места без табака и никотина. Чистый воздух в транспорте, кафе, на работе и в школах защищает некурящих.

Поддержка отказа от курения. Страны развивают горячие линии и бесплатные программы, чтобы люди не оставались один на один с зависимостью.

Рост налогов на табачную и никотинсодержащую продукцию. Чем выше цена, тем сложнее подросткам и людям с низким доходом регулярно покупать сигареты и вейпы.

Масштабы курения в России

По данным Минздрава России, за последние годы доля взрослого населения, которое регулярно употребляет табак, снижается. В период с 2019-го по 2024 год доля курящих снизилась с примерно 23–24% до 18–19% взрослого населения. В 2020 году был принят закон о запрете продажи в общественных местах кальянов, вейпов и других устройств для курения несовершеннолетним. Вейпы и кальяны тогда были фактически приравнены к табачным изделиям, их курение в общественных местах ограничили.

Весной 2023 года была запрещена розничная торговля на ярмарках и в онлайн-магазинах, а в обычных торговых точках принадлежности для курения должны быть скрыты на витрине. Кроме того, составлен перечень запрещённых веществ, которые можно обнаружить в составах жидкостей для курения: пищевых ароматизаторов и подсластителей. К ним также отнесли кофеин, таурин, гуарану и другие биологически активные добавки.

Однако миллионы россиян продолжают курить, а табачная и никотиновая продукция остаётся одной из главных причин предотвратимой смертности.

Отдельный тревожный сигнал — электронные сигареты у молодёжи. По оценкам Минздрава, число подростков, которые используют вейпы, к 2023 году выросло примерно в десять раз по сравнению с началом 2010-х. Молодые люди часто считают вейп безобидной альтернативой, хотя он также формирует зависимость и несёт риски для дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Как люди бросают курить: эффективные методы

Психологическая поддержка

Самый важный компонент отказа от курения — это продуманный план и поддержка. Лучше всего помогает контакт со специалистом: разговор с терапевтом или психиатром-наркологом позволяет понять степень зависимости и подобрать подходящую стратегию. Важную роль играет и общение с психологом или участие в группах, где можно обсудить трудности и получить эмоциональную опору.

По данным ВОЗ, сочетание такой психологической поддержки с медикаментозной помогает добиться успеха в 2–3 раза чаще, чем попытка бросить в одиночку и рассчитывать только на силу воли.

Никотинзаместительная терапия и лекарства

Никотинзаместительная терапия (НЗТ) — это пластыри, жвачки, леденцы, спреи. Эти средства снижают выраженность симптомов отмены и позволяют человеку постепенно уходить от зависимости.

Врач может также предложить лекарственные препараты для лечения никотиновой зависимости. Назначать их должен только специалист, потому что у препаратов есть противопоказания. Главный принцип: не подменять одну форму никотина другой, а использовать НЗТ как временный мост во время первых месяцев отказа от курения.

Цифровые приложения и онлайн‑поддержка

Приложения вроде Smoke Free и другие трекеры отказа от курения помогают считать «дни свободы», сколько денег было сэкономлено и как улучшилось здоровье. Человек видит, сколько денег он сэкономил, сколько сигарет не выкурил, как постепенно снижается риск сердечных заболеваний.

Пошаговая инструкция: с чего начать

Если вы твёрдо решили бросить курить, то предлагаем следующую схему:

Выберите дату начала отказа от курения

В 2025 году логично привязаться к 20 ноября. Можно решить так: 19 ноября вы готовитесь, а 20‑го полностью прекращаете курение и использование вейпов.

Выпишите личные причины бросить курить

Выпишите не общие фразы, а конкретные мотивы: здоровье, семья и дети, деньги, свобода от зависимости.

Обсудите план с врачом

Специалист оценит стаж курения, количество сигарет в день, сопутствующие заболевания и предложит схему НЗТ или других средств.

Уберите сигареты, вейпы и «электронки»

За несколько дней до выбранной даты избавьтесь от запасов табачной и никотиновой продукции, зажигалок, пепельниц. Дом и рабочее место должны перестать напоминать о привычке. Рекомендуется также отказаться от алкоголя, так как он вызывает тягу к курению и может стать триггером, из-за которого вы сорвётесь.

Продумайте замену

Если вы привыкли к формуле «кофе + сигарета», заранее решите, чем замените вторую часть. Это может быть короткая прогулка, дыхательные упражнения, стакан воды, пирожное, конфета или любой другой источник дофамина.

Найдите поддержку

Попросите близких не курить при вас. Предупредите о своём решении коллег и друзей и попросите их с уважением отнестись к вашему выбору.

Что происходит с телом в первые дни и недели без сигарет

В течение 20 минут замедляется пульс и снижается артериальное давление. За 12 часов содержание угарного газа в крови снижается до нормального уровня. В течение 3–12 недель без табака улучшаются кровообращение и функция лёгких. Через год после отказа от курения риск развития ишемической болезни сердца у бывшего курильщика уменьшается примерно в два раза.

Уже в первые 72 часа многие чувствуют, что дышать стало легче, а запахи и вкус еды воспринимаются ярче. Эти изменения сопровождаются неприятными симптомами отмены: тревогой, раздражением, нарушением сна, усилением аппетита. Это нормальная реакция нервной системы на отсутствие привычного стимулятора.

Через пять лет после отказа от курения риск инсульта уменьшается до аналогичного уровня у некурящего человека. А через 15 лет без никотина риск развития ишемической болезни сердца уменьшается до уровня, характерного для некурящего.

В большинстве случаев наиболее тяжёлый период длится 2–4 недели, затем нервная система постепенно выравнивается.

Ошибки новичков: как не сорваться в первые 10 дней

Первые десять дней после отказа от сигарет или вейпов многие называют турбулентным периодом. Нервная система пытается адаптироваться к жизни без никотина, а мозг протестует и требует привычную дозу.

Частые ошибки:

Попытка бросить «на эмоциях», без плана. Человек заявляет о решении, но не продумывает, как справиться с привычными ситуациями: утренний кофе, перерыв на работе, вечер с друзьями.

Смена сигарет на вейп. В процессе бросания вейп и «электронка» точно не помощники. Наоборот, они превращаются в круглосуточный источник никотина — его, кстати, может быть даже больше, чем в обычной сигарете. Зависимость сохраняется или даже усиливается.

Игнорирование триггеров. Алкоголь, недосып, конфликт на работе, скука дома — всё это моменты, когда вероятность срыва резко возрастает.

Чтобы пройти первые десять дней, полезно заранее расписать свой график, уменьшить количество стрессовых ситуаций, обеспечить режим сна и питания и держать под рукой список людей и сервисов, к которым можно обратиться в трудный момент. Лучше всего бросить курить со сменой обстановки — например, в отпуске или во время отдыха на море, где нет рабочего стресса и курящих коллег.

Мотивация: почему именно сейчас — лучшее время бросить

Здоровье. Курение остаётся одной из главных причин предотвратимой смертности. По оценкам российских и международных экспертов, табак и никотиносодержащая продукция ежегодно приводят к сотням тысяч преждевременных смертей. Каждый день отказа снижает риск болезней сердца, лёгких, онкологических заболеваний и улучшает качество жизни уже в ближайшие недели.

Экономия денег. Пачка сигарет стоит около 200 рублей. Если человек покупает одну пачку в день, его привычка превращается в стабильный расход — 6000 рублей в месяц. За год эта сумма вырастает до 72 000 рублей. Это уже не мелкая трата, а полноценный бюджет на отпуск, новая техника, несколько месяцев спортзала или курс обучения, который давно хотелось пройти.

Личная свобода. Каждый курильщик знает это чувство после пробуждения — для него день не может начаться без сигареты или «электронки». Вся жизнь построена вокруг одной пагубной привычки. Курильщик не может пережить минуту стресса без сигареты. Не может он и насладиться радостью — в этот момент ему тоже захочется закурить. Это тяжёлая физическая и психологическая зависимость, которая напрямую отражается на качестве жизни и лишает человека внутренней свободы.

Отказ от сигарет и электронных устройств даёт человеку контроль над временем, деньгами и планами. Не нужно искать место для перекура, ждать окончания перелёта или совещания, постоянно думать о запасе сигарет или жидкости.

Где найти поддержку

В Минздраве работает единый телефон 8‑800‑200‑0‑200, который ведомство использует для консультаций по вопросам здоровья, в том числе по отказу от курения. Звонок бесплатный на территории России. На линии можно получить информацию о ближайших центрах здоровья и профилактических программах.

Во многих регионах действуют центры здоровья при поликлиниках. В них проводят консультации, измеряют давление, выполняют спирометрию и дают рекомендации по отказу от табака. Информацию о таких центрах обычно размещают на сайтах региональных министерств здравоохранения.

Также существуют объединения тех, кто отказался от курения и теперь помогает другим. Найти такие группы можно в соцсетях.

