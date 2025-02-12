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12 февраля, 04:42

В Центре Минздрава раскрыли Life.ru, чем обернётся вечер в кальянной с друзьями

Эксперт Дмитриев: Кальян несёт в себе те же риски, что и сигареты

Курение кальяна несёт в себе те же риски для здоровья, что и курение сигарет. Почему это так же вредно и чем может оберуться вечер в кальянной, Life.ru рассказал руководитель Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Дмитриев.

«Новейшие фундаментальные научные исследования на животных моделях и человеческих клетках последовательно показали мутагенные, окислительные и воспалительные изменения, которые могут вызвать возможные последствия для здоровья предракового поражения полости рта и хронических заболеваний, таких как атеросклероз и хроническая обструктивная болезнь лёгких», — подчеркнул Дмитриев.

К тому же, обычно курят кальян группами, передавая один и тот же мундштук от человека к человеку, что несёт в себе риски передачи некоторых инфекционных болезней, например, респираторных и герпетических вирусов.

Вместе с тем, наибольший риск при употреблении кальяна таится именно в токсическом воздействии кальянных дымов, заключил эксперт.

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А ранее в России ужесточили штрафы за продажу табака, кальянов и прочей никотиносодержащей продукции детям и подросткам. Теперь максимальная сумма штрафа составляет 2 млн рублей.

Обложка ©

Шедеврум/Life.ru

Ольга Годуненко
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