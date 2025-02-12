В Центре Минздрава раскрыли Life.ru, чем обернётся вечер в кальянной с друзьями
Эксперт Дмитриев: Кальян несёт в себе те же риски, что и сигареты
Курение кальяна несёт в себе те же риски для здоровья, что и курение сигарет. Почему это так же вредно и чем может оберуться вечер в кальянной, Life.ru рассказал руководитель Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Дмитриев.
«Новейшие фундаментальные научные исследования на животных моделях и человеческих клетках последовательно показали мутагенные, окислительные и воспалительные изменения, которые могут вызвать возможные последствия для здоровья предракового поражения полости рта и хронических заболеваний, таких как атеросклероз и хроническая обструктивная болезнь лёгких», — подчеркнул Дмитриев.
К тому же, обычно курят кальян группами, передавая один и тот же мундштук от человека к человеку, что несёт в себе риски передачи некоторых инфекционных болезней, например, респираторных и герпетических вирусов.
Вместе с тем, наибольший риск при употреблении кальяна таится именно в токсическом воздействии кальянных дымов, заключил эксперт.
А ранее в России ужесточили штрафы за продажу табака, кальянов и прочей никотиносодержащей продукции детям и подросткам. Теперь максимальная сумма штрафа составляет 2 млн рублей.
Шедеврум/Life.ru