В Центре Минздрава раскрыли Life.ru, чем обернётся вечер в кальянной с друзьями

Курение кальяна несёт в себе те же риски для здоровья, что и курение сигарет. Почему это так же вредно и чем может оберуться вечер в кальянной, Life.ru рассказал руководитель Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Дмитриев.

«Новейшие фундаментальные научные исследования на животных моделях и человеческих клетках последовательно показали мутагенные, окислительные и воспалительные изменения, которые могут вызвать возможные последствия для здоровья предракового поражения полости рта и хронических заболеваний, таких как атеросклероз и хроническая обструктивная болезнь лёгких», — подчеркнул Дмитриев.

К тому же, обычно курят кальян группами, передавая один и тот же мундштук от человека к человеку, что несёт в себе риски передачи некоторых инфекционных болезней, например, респираторных и герпетических вирусов.

Вместе с тем, наибольший риск при употреблении кальяна таится именно в токсическом воздействии кальянных дымов, заключил эксперт.