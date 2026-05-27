Наследнице отказали в регистрации авто из-за базы ГИБДД — вмешался Верховный суд

Верховный суд РФ признал незаконным отказ ГИБДД перерегистрировать автомобиль, доставшийся жительнице Забайкальского края по наследству. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщине отказали в регистрации из-за данных базы ГИБДД: там значилось, что ещё в 2004 году у машины якобы заменили двигатель и шасси, выдали дубликат ПТС, а прежние номера утилизировали. Однако у наследницы был оригинал ПТС, а экспертиза подтвердила, что заводские номера двигателя и маркировка шасси не изменялись.

Суд первой инстанции встал на сторону заявительницы и обязал МВД оформить автомобиль на неё. Позже апелляция и кассация отменили это решение, сославшись только на сведения из информационной системы ГИБДД.

Верховный суд назвал такой подход формальным. Коллегия отменила решения апелляции и кассации и обязала госорган провести перерегистрацию машины на наследницу.

