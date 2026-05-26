Запретивший ЛГБТ* и сатанизм** судья Олег Нефёдов получит новый пост в Верховном суде

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Олега Нефёдова на пост заместителя председателя Верховного суда России — руководителя судебной коллегии по гражданским делам. Чиновник уже является действующим зампредом ВС, но теперь речь идёт о его переназначении в другую коллегию, сообщил глава ВККС Владимир Попов.

«Олег Николаевич, вы рекомендованы кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда РФ — председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ», — сказал Попов.

Кандидатуру действующего зампреда единогласно поддержал председатель ВС Игорь Краснов, присутствовавший на заседании. Ранее Нефёдов принимал участие в ключевых решениях: он утверждал запрет движений ЛГБТ* и сатанизма** как экстремистских организаций на территории РФ.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.