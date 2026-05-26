Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 мая, 09:44

Запретивший ЛГБТ* и сатанизм** судья Олег Нефёдов получит новый пост в Верховном суде

ВККС рекомендовала Нефёдова на пост главы гражданской коллегии Верховного суда

Обложка © ТАСС / Dmitry Serebryakov

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Олега Нефёдова на пост заместителя председателя Верховного суда России — руководителя судебной коллегии по гражданским делам. Чиновник уже является действующим зампредом ВС, но теперь речь идёт о его переназначении в другую коллегию, сообщил глава ВККС Владимир Попов.

«Олег Николаевич, вы рекомендованы кандидатом на должность заместителя председателя Верховного суда РФ — председателя судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ», — сказал Попов.

Кандидатуру действующего зампреда единогласно поддержал председатель ВС Игорь Краснов, присутствовавший на заседании. Ранее Нефёдов принимал участие в ключевых решениях: он утверждал запрет движений ЛГБТ* и сатанизма** как экстремистских организаций на территории РФ.

Ранее суд взыскал с бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и бизнесменов Марченко в пользу государства 97 объектов недвижимости (в основном отели сети Marton) на 9 млрд рублей — предполагается, что экс-судья через подставных лиц владел гостиничным бизнесом вместе с ними. Теперь Высшая квалификационная коллегия судей может лишить Момотова неприкосновенности, а также материального и социального обеспечения.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

** Движение внесено в список террористических и экстремистских запрещено в России.

Анастасия Никонорова
