Запретивший ЛГБТ* судья Нефёдов претендует на пост главы Судебной коллегии ВС РФ

Судья Верховного суда РФ Олег Нефёдов, ранее признавший экстремистскими международные движения ЛГБТ* и сатанизма*, подал заявку на должность председателя Судебной коллегии по гражданским делам. Рассмотрение кандидатуры состоится 26 мая, свидетельствуют данные из повестки Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

Нефёдов занимает пост судьи Верховного суда с ноября 2017 года. С августа 2023 года он возглавляет состав первой инстанции Судебной коллегии по административным делам, а этой весной был назначен председателем дисциплинарной коллегии ВС РФ.

В ноябре 2023 года Нефёдов признал экстремистской международное движение ЛГБТ*, а в июле 2025 года – движение сатанистов*, запрещённые на территории России.

Ранее судья принимал решения, которые существенно повлияли на правовой статус этих организаций, запретив их деятельность на территории РФ. Теперь он претендует на одну из ключевых должностей в системе гражданского судопроизводства.

Высшая квалификационная коллегия судей 25 мая будет рассматривать вопрос отмены отставки бывшего судьи ВС Виктора Момотова. Он может лишиться всех привилегий, а также материального и социального обеспечения.

