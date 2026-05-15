Верховный суд предложил сократить сроки за покупку и хранение наркотиков

Верховный суд РФ внёс в Госдуму законопроект, который смягчает наказание за незаконные приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков без цели сбыта. Документ размещён в думской электронной базе.

Сейчас за крупный размер наркотиков (статья 228 УК РФ) грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. За особо крупный – от 10 до 15 лет. Авторы законопроекта предлагают убрать нижние границы наказания и снизить максимальные сроки до 5 и 10 лет соответственно.

В пояснительной записке подчёркивается, что за последние два десятилетия нормы ужесточались, но судебная практика показывает необходимость более взвешенного подхода к тем, кто не занимается сбытом.

«Проведённый Верховным судом Российской Федерации анализ судебной практики позволяет сделать вывод об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков», – говорится в документе.

Законопроект также предлагает давать впервые осуждённым наркозависимым право получить отсрочку от отбывания наказания для прохождения лечения и реабилитации. Авторы уверены, что это поможет ресоциализации и профилактике повторных преступлений.

«Предоставление таким осуждённым возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений», – отмечается в пояснительной записке.

Однако в отзыве кабмина указано, что законопроект может быть поддержан лишь при условии исключения спорных положений. Правительство считает, что инициатива не учитывает степень общественной опасности преступлений и противоречит борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, из-за обратной силы закона придётся пересматривать ранее вынесенные приговоры, что может привести к массовому освобождению осуждённых.

«Существует риск того, что значительное число осуждённых по указанным статьям кодекса может освободиться из мест лишения свободы и вновь интегрироваться в преступную среду, а более мягкие санкции создадут условия для ухода от ответственности за деяния, совершение которых несёт риски последующего сбыта наркотиков», – предупреждают в кабмине.

