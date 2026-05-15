Госдума не поддержала поправки о штрафах за превышение средней скорости

Госдума не поддержала изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривали наказание за превышение средней скорости на участке дороги. Документ появился на сайте нижней палаты парламента.

Речь шла о фиксации скорости не в конкретном месте автодороге, где установлена камера, а по времени проезда между двумя точками. Ожидалось, что расчёты будут проводиться по специальной формуле. Ещё в апреле профильный комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить инициативу.

Документ был дополнительным к основному проекту, который разрешал провести эксперимент в Вологодской области. Парламентарии региона планировали на 200-километровом участке трассы установить особый правовой режим, рассчитав среднюю скорость по специальной формуле. За превышение планировались штрафы от 750 до 7500 рублей, что соответствует обычным санкциям статьи 12.9 КоАП РФ.

Однако законопроект об эксперименте депутаты не поддержали ещё в октябре 2025 года, и запуск системы контроля средней скорости в регионе пока откладывается.

