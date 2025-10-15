Приставы опечатали сеть отелей Marton в Краснодаре по делу экс-судьи Момотова

Судебные приставы в Краснодаре приступили к исполнению решения суда о конфискации в доход государства активов, связанных с бывшим судьёй Верховного суда Виктором Момотовым. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Немедленное исполнение решения Останкинского суда Москвы об изъятии объектов недвижимости сети отелей Marton в доход государства по иску Генеральной прокуратуры проводится с утра в Краснодаре», — пояснил собеседник агентства.

Опергруппа начала опечатывать объекты сети отелей Marton, принадлежавших Момотову и его компаньонам — Андрею и Ивану Марченко. Все посетители и персонал были эвакуированы из помещений, подлежащих опечатыванию.

Судебный процесс по делу бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, обвиняемого в связях с ОПГ и незаконном обогащении, продолжается. Момотов отвергает обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, заявляя, что иск разрушил его жизнь. Напомним, Генпрокуратура требует конфисковать у бывшего судьи имущество, полученное нелегально, на сумму 9 миллиардов рублей.