Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:48

Приставы опечатали сеть отелей Marton в Краснодаре по делу экс-судьи Момотова

Виктор Момотов. Обложка © ТАСС / Коротаев Артем

Виктор Момотов. Обложка © ТАСС / Коротаев Артем

Судебные приставы в Краснодаре приступили к исполнению решения суда о конфискации в доход государства активов, связанных с бывшим судьёй Верховного суда Виктором Момотовым. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Немедленное исполнение решения Останкинского суда Москвы об изъятии объектов недвижимости сети отелей Marton в доход государства по иску Генеральной прокуратуры проводится с утра в Краснодаре», — пояснил собеседник агентства.

Опергруппа начала опечатывать объекты сети отелей Marton, принадлежавших Момотову и его компаньонам — Андрею и Ивану Марченко. Все посетители и персонал были эвакуированы из помещений, подлежащих опечатыванию.

Экс-судья Момотов отказался признать знакомство с авторитетом Карасём
Экс-судья Момотов отказался признать знакомство с авторитетом Карасём

Судебный процесс по делу бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, обвиняемого в связях с ОПГ и незаконном обогащении, продолжается. Момотов отвергает обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, заявляя, что иск разрушил его жизнь. Напомним, Генпрокуратура требует конфисковать у бывшего судьи имущество, полученное нелегально, на сумму 9 миллиардов рублей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar